ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿ, ಬರ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ; ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಮಳೆಗಾಲ ಎಂದರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ, ಮೋಡ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿ, ಬರ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಜುಲೈ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಜುಲೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಜುಲೈ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಏಕೆ ಬಿಸಿಲು? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಪ್ರತಿ ಬಿಸಿ ದಿನವೂ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ನಿನೋ, ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ, ಮೋಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಬೇರೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು IPCC ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅತಿರೇಕದ ಮಳೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ?
ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 2026ರ ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು IMD ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕೃಷಿ, ನೀರು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ಎಂಬ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಒಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಹ
2026ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿ, ಬರ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ WHO ಮತ್ತು WMO ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸ ಹವಾಮಾನ-ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
ಇದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರದ ಅವಧಿ ಉದ್ದವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. IPCC ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಹಂತವೂ ಹಲವು ಅತಿರೇಕದ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಬೀಳಬಹುದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ...
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು Urban Heat Island ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು; ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸಿಗೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ—ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಏನು?
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಮರ ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಗರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿ ದಿನ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ “ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ?” ಎಂಬುದಲ್ಲ; “ನಮ್ಮ ಮಳೆ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಲಿದೆ?” ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.