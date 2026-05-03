Heat Stroke: ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವವರಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೇನು?
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು: ತಲೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸುವುದು, ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುವುದು ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ.
ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ವಿಪರೀತ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಬೆವರು ನಿಲ್ಲುವುದು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆವರುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಗಳು.
ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯಾರಿಕೆ: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ (Dehydration) ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತ ಇದು.
ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ: ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಆಗದಿರುವುದು, ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು. ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು: ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಯಲು ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಎಳನೀರು, ನಿಂಬೆರಸ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ORS ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಸನ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.