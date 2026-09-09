ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್' ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೈಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ICF, BEML, ಕೈನೆಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು BHEL-ತಿತಾಘರ್ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು 260 ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 'ವಂದೇ ಭಾರತ್' ಯೋಜನೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು, ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ICF) ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ BEML ಗೆ ₹180 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿ-ಹೌರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.
ಶೇಕಡಾ 98ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರೈಲುಗಳು
ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಸರಾಸರಿ 98% ದಿಂದ 100% ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ (Occupancy) ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 162 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 260 ಹೊಸ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 260 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೇಡಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ICF ಚೆನ್ನೈನಿಂದ 50 ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ICF), ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲಾ 24 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು (Coaches) ಒಳಗೊಂಡ 50 ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೈಲುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
BEML ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 10 ರೈಲುಗಳ ಪೂರೈಕೆ
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ BEML ಸಂಸ್ಥೆಯು 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲು ಸೆಟ್ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೈನೆಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ (TMH-RVNL JV) ಗೆ 120 ರೈಲುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಭಾರತದ ರೈಲ್ ವಿಕಾಸ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RVNL), ರಷ್ಯಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟ್ರೋವಾಗನ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (LES) ಒಗೂಡಿ (25:70:5 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ) 'ಕೈನೆಟ್ ರೈಲ್ವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಲಾ 16 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 120 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯ (Prototype) ರೈಲನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027 ರೊಳಗೆ ಹೊರತರಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮರಾಠವಾಡ ರೈಲು ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
BHEL ಮತ್ತು ತಿತಾಘರ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ 80 ರೈಲು ಸೆಟ್ಗಳು
BHEL ಮತ್ತು ತಿತಾಘರ್ ರೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (TRSL) ಒಕ್ಕೂಟವು 35 ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ (AMC) 80 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ರೈಲನ್ನು ಹಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.