ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಒಂದು ದಿನದ ಆದಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರವ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್(N Chandrasekaran) ಅವರ ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ದಿನದ ಆದಾಯ, ಹಲವು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಅವರ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಿ.
ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? (What N Chandrasekaran's salary?)
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ₹158.66 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಗದಿತ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿವೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ನಿಗದಿತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹17.97 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ₹140.69 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಆಧಾರಿತ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.89ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು? (What is N Chandrasekaran's daily income?)
ಒಟ್ಟು ₹158.66 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ದಿನದ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹43.4 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ₹43.4 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಅವರ ನಿಗದಿತ ದಿನದ ಸಂಬಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 365 ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರುವ ಸರಾಸರಿ ದಿನದ ಆದಾಯ ಇದಾಗಿದೆ.
2024-25ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ₹155.81 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ₹158.66 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ₹685 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ₹140.69 ಕೋಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಪಡೆದ ₹17.97 ಕೋಟಿ ನಿಗದಿತ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.