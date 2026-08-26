ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿದ್ದೂ ತನ್ನ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಆತನ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಸರು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈತ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..
ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ನೀಡಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ..ಈತ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಕೇಶ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಕೇಶ್ ತನ್ನ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಜೈಲಿನ ಕೆಲವು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿದ್ದ ಈತ, ಹೊರಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಪ್ರಮುಖ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಸುಕೇಶ್ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪವೆಂದರೆ ರಾನ್ಬಾಕ್ಸಿ (Ranbaxy) ಮಾಜಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪೀಕಿದ್ದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಆತ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಫರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈತ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಫರ್ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಬದಲಿಗೆ 217 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಆಫರ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದನು! ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದ್ದನು.
ಸುಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಂಚ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ. ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಳಿ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಈತನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.