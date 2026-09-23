ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಯಂದರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಡುಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ₹50 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಊಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರ ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಮೀರತ್-ಭಾಯಂದರ್ ಪಾಲಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಟಿಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಯ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹50 ದಂಡ; ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ನೋಟಿಸ್!
ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಊಟ ತಂದಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ?
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಯಂದರ್ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಡುಗೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ₹50 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೀರತ್-ಭಾಯಂದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಪೋವನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿಫಿನ್ ತಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಿಂದ ಊಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ₹50 ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಯುಷಣ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಘಟನೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾದ ಪರಿಸ್ಯುಷಣ ಪರ್ವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೈನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಎದ್ದಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬಹುದೇ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಶಾಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ₹50 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.