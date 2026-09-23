ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಎಮ್ವಿ ಕೇಪ್ ದಾವೊ' ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸೂರಜ್ ಯಾದವ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ 'ಎಮ್ವಿ ಕೇಪ್ ದಾವೊ' (MV Cape Dao) ಎಂಬ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಡಲಾಳದಿಂದ ಬಂದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಎರಗಿದೆ. ಈ ದಾರುಣ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕ ಸೂರಜ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬವರು ರಣರಂಗವಾದ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ದುರಂತವಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆರಗಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ: ಧಗಧಗಿಸಿದ ಜ್ವಾಲೆ!
ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಮ್ವಿ ಕೇಪ್ ದಾವೊ ಸರಕು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೈಕಿ 20 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾವಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಡಗು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಾರಕ ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದವು.
ದಿಢೀರ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ!
ಟಾರ್ಪಿಡೊಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಡಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಗಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೇ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ದಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದವು. ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಬೆಂಕಿಯ ನಡುವೆ ನಾವಿಕರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ಸೂರಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಸುನೀಗಿದರು.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಮಗ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಡಿಯೋರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲೇ ಹರಿದಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ, ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮಗ ಹೀಗೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. "ಸಮುದ್ರದಾಳದ ದುಡಿಮೆ ಮುಗಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ" ಎಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಸೂರಜ್, ಈಗ ಕೇವಲ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೀಗ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಸೂರಜ್ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆತಂಕ!
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಹಡಗುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಮ್ವಿ ಕೇಪ್ ದಾವೊ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕಣ್ಣೀರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ!
ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತರಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಂದಿದ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಯೌವನದ ದೀಪ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ.