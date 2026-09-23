ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿಯಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 15,800 ಜನರು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೋಪ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತುರ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ 'ಎಲ್ ನಿನೋ' (El Nino) ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್' ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,51,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿಯಿದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 15,800 ಜನರು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಭೀಕರ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಲಿವೆ. ತದನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿದ್ದು, ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಗಿಯುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ, ಆಧುನಿಕ ಹವಾಮಾನ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಎಲ್ ನಿನೋ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ಶಾಖದ ಈ ಅಲೆಯು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.2°C ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ 44% ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಭೀಕರತೆ
ವಿಶ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
- ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಹೇಲ್ ಪ್ರದೇಶ: ನೈಜೀರಿಯಾ (31,400 ಸಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ), ಸುಡಾನ್, ನೈಜರ್ ಹಾಗೂ ಚಾಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 66,800 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ: ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ 19,400 ಸಾವುಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 19,300 ಸಾವುಗಳು.
- ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ 13,300 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ವರದಿಯ ಸಹ-ಲೇಖಕ ಮೈಕೆಲ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರದಿಯು ಕೇವಲ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಮಾಯಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ 'ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿ'ಯಾಗಿದೆ.
ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ಪ್ರಕೋಪದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅತ್ಯುಗ್ರ ಶಾಖದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.
ತಂಪಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಚಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು.
ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣವೇ 'ಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ'ಯಾಗುವುದರಿಂದ, ದೇಶಗಳು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಎದುರಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.