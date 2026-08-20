ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್, ಈ ಜಲಸಂಧಿ 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ 'ಸುಳ್ಳು' ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು
ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿ(Hormuz Strait) ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಸಯೀದ್ ರೆಝಾ ಮೊಸಾಯೆಬ್ ಮೊತ್ಲಾಘ್ ಗುರುವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ 'ಸುಳ್ಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗ 'ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದೇ ಎಂಬ ANI ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊತ್ಲಾಘ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇರಾನ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇರಾನ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರು.
ಪುನಃ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಷರತ್ತುಗಳು
14 ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ (MoU) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಮೊತ್ಲಾಘ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಇರಾನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಇರಾನ್ ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ' ಎಂದಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್
ವಿಶ್ವದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಸಾಗುವ ಈ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ' ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನನಗದು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ನನಗಿಷ್ಟವಾಯಿತು. ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದೂ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ತೊಂದರೆ' ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಖಡಕ್ ನಿಲುವು
ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ವಾದಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಾಲಿಬಾಫ್ ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಅಂಶಗಳ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೂ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಹೋರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಸಾಗಣೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. (ANI)
(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)