ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 'ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2026' ಅನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯವನ್ನು (IST) ಏಕೈಕ ಸಮಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಮಯ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2026 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿ (Single Time Reference) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2026 ರಂದು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 180 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2027 ರಿಂದ) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೂತನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏಕರೂಪದ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು (Time Sources) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ (NSE/BSE) ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ ಮಟ್ಟದ ನಿಖರ ಸಮಯದ ದಾಖಲಿಸುವಿಕೆಗೆ.
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ರೈಲ್ವೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ನಿಖರ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ: 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ.
ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ/ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ
ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು (ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿದೇಶಿ ಸಮಯ ವಲಯಗಳು) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ IST ಹೊರತಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಗೆ ಕಡಿತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಸಮಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ GPS) ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಈ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ 'ನಾವಿಕ್' (NavIC) ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದೇಶೀಯ ಸಮಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಯ ಮೂಲ: CSIR-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು (NPL) ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಯ ಮಾಪಕವಾದ UTC(NPLI) ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ IST ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು (RRSLಗಳು) ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋದ (ISRO) ನಾವಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿಖರ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ವೈಟ್ ರೇಬಿಟ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಕಾಲ' ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ (RRSL) 'ವೈಟ್ ರೇಬಿಟ್' (White Rabbit) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ IST ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಈ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ CSIR-NPL, ಇಸ್ರೋ, ಸೆಬಿ (SEBI), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ (BSNL) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ RRSL ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ NSE ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ IST ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಸಮಯವು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ವಂಚನೆಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ಥ 'ಸಮಯ-ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್' (Time-Synchronization) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ (Atomic Clocks) ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.