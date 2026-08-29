ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಈ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು!
Wash towels and sheets together: ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಗೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟವೆಲ್ ಜೊತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟವೆಲ್ ಜೊತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟವೆಲ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗೆಯಬಹುದು.
ಭಾರವಾದ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸದಿರಿ
ಭಾರವಾದ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸದಿರಿ
ಅಂದಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಟವೆಲ್ ಎರಡೂ 100% ಹತ್ತಿ (Cotton) ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಗೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ರೇಷ್ಮೆ (Silk) ಶೀಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ?
ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ?
ಹತ್ತಿಯ ಟವೆಲ್ಗಳು ಒಗೆಯುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೂಲುಗಳನ್ನು (Lint) ಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ನೂಲುಗಳು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಶೀಟ್ನ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ತೂಕ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಸಮಯ
ತೂಕ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಸಮಯ
ಟವೆಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಒಣಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತೆಳುವಾದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೈಯರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಟವೆಲ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು.
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ
ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಟವೆಲ್ಗಳು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ.
ಒಗೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಒಗೆಯುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಟವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 3-4 ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಒಗೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಗೆದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಸಮಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಗೆಯುವುದು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
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