- Home
- Special
- Washing Machine ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ!
Washing Machine ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ!
Washing Machine: ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅನೇಕರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು.
ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ
ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೆಷಿನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು!
ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಆನ್ ಇರುವಾಗ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ!
ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಮಶಿನ್ ಒಳಗಿನ ವೈರ್ಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಮಶಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪಂಪ್ಗೆ ತಾಗಿದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್, ಶವರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾದಾಗ, ಮಶಿನ್ನಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್, ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನೀರಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್, ಶವರ್ ಒಂದೇ ಪೈಪ್ನಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಶಿನ್ ಆನ್ ಇರುವಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ಲೋಡ್
ಹಳೆಯ ವೈರಿಂಗ್ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ (ಗೀಸರ್) ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
30 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ
ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಬಳಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಒದ್ದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ.