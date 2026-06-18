ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ(Mamata Banerjee) ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ(BJP Government) ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕಿ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ(TMC leader Mahua Moitra) ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಟಿಎಂಸಿ ಆರೋಪ
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದೆ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ 'ಅವಮಾನ' ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಮತಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಪಿಎಸ್ಒ) ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಯಿತ್ರಾ, ಮಮತಾ ನಿವಾಸದಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಮತಾ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಏಳು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ, ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಮಾಂಡೋಗಳಿರುವ XYZ+++ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೊಯಿತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ತೆರವು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಮತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬುಧವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಧರ್ಮತಲಾದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಟಿಎಂಸಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು 'ಕ್ರೂರಿ' ಎಂದು ಕರೆದ ಟಿಎಂಸಿ, ಅಧಿಕಾರದ ದುರಾಸೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಪಕ್ಷವು ಪತನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ, ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ತೆರವು ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಬಂಗಾಳದ ಜನರೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು" ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾದವ್ಪುರ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಜಾದವ್ಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. (ANI)(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)