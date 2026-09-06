ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 23,757ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ (GDS), ಶಾಖಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (BPM) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಶಾಖಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (ABPM) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು 23,757 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಗಳು (GDS), ಶಾಖೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (BPM) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಶಾಖೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (ABPM) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 23 ಅಂಚೆ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೇರ ಲಿಂಕ್ನಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು: ನೋಂದಣಿ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ. ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು
- ಸಂಸ್ಥೆ- ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
- ಸ್ಥಾನಗಳು- ಶಾಖಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (BPM), ಸಹಾಯಕ ಶಾಖಾ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (ABPM), ಮತ್ತು ಡಾಕ್ ಸೇವಕ
- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ- ಆನ್ಲೈನ್
- ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್- https://indiapost.gov.in/gdsonlineengagement
- ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026 (ಸಂಜೆ 5)
- ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2026
- ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ – ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 24, 2026
- ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು
- ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳು
- ಹುದ್ದೆಗಳು- 23757
- ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದ (UR) – 10640
- OBC – 4433
- SC – 3082
- ST – 2773
- EWS – 2160
- PwBD – 669
ಹಂತ 1: ನೋಂದಣಿ
- https://indiapost.gov.in/gdsonlineengagement ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತ ಅಂಚೆ GDS ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಹೊಸ ಅರ್ಜಿದಾರರು GDS ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ನೋಂದಣಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
- ಯಶಸ್ವಿ ನೋಂದಣಿ ನಂತರ, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಈ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಂತ 2: ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ 100 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, SC/ST ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, PwD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಹಂತ 3: ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ
- ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ), ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
- ನಿಗದಿತ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- GDS ನೋಂದಣಿ 2026 ಗಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿ
- GDS ನೋಂದಣಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
- ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ GDS 2026 ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು
- ಸುಗಮ ಮತ್ತು ದೋಷ-ಮುಕ್ತ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು GDS ಹುದ್ದೆ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಹತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
- 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ/ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ವರ್ಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)
- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- ದೈಹಿಕ ಅಂಗವಿಕಲ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ)
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
- ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸಹಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ (ಜಿಡಿಎಸ್) ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ-I, ಜನವರಿ 2026 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ವಿವರವಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
- ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಹತಾ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚೆ ವೃತ್ತದಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು
- 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ SC/ST/OBC/PwBD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು
- ಇದು ವಿತರಣಾ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಗಮನಿಸಿ: GDS ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೃತ್ತವಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಗವಾರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು https://indiapost.gov.in/gdsonlineengagement ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ GDS ಉದ್ಯೋಗ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಮಾಪಕಗಳು
ಶಾಖೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ (BPM) (ರೂ. 12,000/- ರಿಂದ ರೂ. 29,380)
ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆ ಆಡಳಿತ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (IPPB) ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ಸಹಾಯಕ ಶಾಖೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ABPM) (ರೂ. 10,000/- ರಿಂದ ರೂ. 24,470/- ವರೆಗೆ
ಡಾಕ್ ಸೇವಕ (ರೂ. 10,000/- ರಿಂದ ರೂ. 24,470/- ವರೆಗೆ
ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು, ವಿಂಗಡಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು