ಹಡಪ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಘೋರ್ಪಾಡಿ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯು 15 ದಿನಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಪುಣೆ ಮಾರ್ಗದ ಹಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಹಡಪ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಘೋರ್ಪಾಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯು ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ (Mega Infrastructure Block) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪುಣೆ ಭಾಗದ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಹಡಪ್ಸರ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೂರದೂರಿನ ಹಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು, ಉಪನಗರ (Suburban) ಮತ್ತು ಡೆಮು (DEMU) ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ರದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದತಿ (Short Termination/Origination) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ:
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11302 (KSR ಬೆಂಗಳೂರು - CSMT ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಪುರ-ಕುರ್ದುವಾಡಿ-ಮಿರಜ್-ಸತಾರಾ-ಪುಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3: ಈ ರೈಲನ್ನು ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸೋಲಾಪುರ-ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ರದ್ದು).
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11301 (CSMT ಮುಂಬೈ - KSR ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಈ ರೈಲು ಮುಂಬೈ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22686 (ಚಂಡೀಗಢ - ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಮನ್ಮಾಡ್-ಕಷ್ಟಿ-ದೌಂಡ್-ಕುರ್ದುವಾಡಿ-ಪಂಢರಪುರ-ಮಿರಜ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12781 (ಮೈಸೂರು - ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2: ಕೊಲ್ಹಾಪುರ-ಮಿರಜ್-ಕುರ್ದುವಾಡಿ-ದೌಂಡ್-ಅಹಲ್ಯಾನಗರ-ಮನ್ಮಾಡ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20669 (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಈ ರೈಲು ಸತಾರಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ (ಸತಾರಾ-ಪುಣೆ ನಡುವೆ ರದ್ದು).
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20674 (ಪುಣೆ - ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಈ ರೈಲು ಪುಣೆ ಬದಲಿಗೆ ಸತಾರಾ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ರದ್ದಾದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳು (ಒಟ್ಟು 42 ರೈಲುಗಳು):
12116 ಸೋಲಾಪುರ - CSMT ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3
12115 CSMT ಮುಂಬೈ - ಸೋಲಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
12114 ನಾಗ್ಪುರ - ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2
12113 ಪುಣೆ - ನಾಗ್ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3
11041 ದಾದರ್ - ಸಾಯಿನಗರ ಶಿರಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3
11042 ಸಾಯಿನಗರ ಶಿರಡಿ - ದಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
12169/12170 ಪುಣೆ - ಸೋಲಾಪುರ - ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 23, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4
12136/12135 ನಾಗ್ಪುರ - ಪುಣೆ - ನಾಗ್ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4
22105/22106 CSMT - ಪುಣೆ - CSMT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
11007/11008 CSMT - ಪುಣೆ - CSMT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
11029/11030 CSMT - ಕೊಲ್ಹಾಪುರ - CSMT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
11026/11025 ಅಮರಾವತಿ - ಪುಣೆ - ಅಮರಾವತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮತ್ತು 4
12158/12157 ಸೋಲಾಪುರ - ಪುಣೆ - ಸೋಲಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
12127/12128 CSMT - ಪುಣೆ - CSMT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
11423/11424 ಪುಣೆ - ಸಾಯಿನಗರ ಶಿರಡಿ - ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4
ಸ್ಥಳೀಯ DEMU ಹಾಗೂ ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳು: ಪುಣೆ-ದೌಂಡ್, ಪುಣೆ-ಬಾರಾಮತಿ, ಪುಣೆ-ಸತಾರಾ, ಅಹ್ಮದ್ನಗರ-ಬೀಡ್ ಹಾಗೂ ಪುಣೆ-ಲೋನಾವಾಲಾ ಮಾರ್ಗದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳು (ಒಟ್ಟು 25 ರೈಲುಗಳು):
12221/12222 ಪುಣೆ - ಹೌರಾ - ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಲೋನಾವಾಲಾ-ಕರ್ಜತ್-ಪನ್ವೇಲ್-ಕಲ್ಯಾಣ್-ಇಗತ್ಪುರಿ-ಮನ್ಮಾಡ್ ಮಾರ್ಗ.
11078/11077 ಜಮ್ಮು ತಾವಿ - ಪುಣೆ - ಜಮ್ಮು ತಾವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಮನ್ಮಾಡ್-ಕಲ್ಯಾಣ್-ಪನ್ವೇಲ್-ಲೋನಾವಾಲಾ ಮಾರ್ಗ.
22159 CSMT - MGR ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19-23, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4) ಕಲ್ಯಾಣ್-ಇಗತ್ಪುರಿ-ಮನ್ಮಾಡ್-ದೌಂಡ್ ಮಾರ್ಗ.
12780 ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ - ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಮನ್ಮಾಡ್-ದೌಂಡ್-ಕುರ್ದುವಾಡಿ-ಮಿರಾಜ್ ಮಾರ್ಗ.
11019 CSMT - ಭುವನೇಶ್ವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಪುಣೆ-ಸತಾರಾ-ಮಿರಜ್-ಕುರ್ದುವಾಡಿ-ಸೋಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗ.
16340 ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ - LTT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಸೋಲಾಪುರ-ದೌಂಡ್-ಅಹಲ್ಯಾನಗರ-ಮನ್ಮಾಡ್-ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ.
12164 MGR ಚೆನ್ನೈ - LTT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಸೋಲಾಪುರ-ದೌಂಡ್-ಅಹಲ್ಯಾನಗರ-ಮನ್ಮಾಡ್-ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ.
11013 LTT - ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಪುಣೆ-ಸತಾರಾ-ಮಿರಜ್-ಸೋಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗ.
16332 ತಿರುವನಂತಪುರಂ - LTT ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ದೌಂಡ್-ಮನ್ಮಾಡ್-ಇಗತ್ಪುರಿ-ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗ.
ಮಧ್ಯಂತರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ/ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ (Short Termination) ರೈಲುಗಳು:
22944/22943 ಇಂದೋರ್ - ದೌಂಡ್ - ಇಂದೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಖಡ್ಕಿ (Khadki) ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
20495/20496 ಜೋಧ್ಪುರ - ಹಡಪ್ಸರ್ - ಜೋಧಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಖಡ್ಕಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
17014/17013 ಕಾಜಿಪೇಟೆ - ಹಡಪ್ಸರ್ - ಕಾಜಿಪೇಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ದೌಂಡ್ / ಕುರ್ದುವಾಡಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
11426/11425 ಕೊಲ್ಹಾಪುರ - ಪುಣೆ - ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಜೆಜುರಿ (Jejuri) ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
22846/22845 ಹಟಿಯಾ - ಪುಣೆ - ಹಟಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ದೌಂಡ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
22172/22171 ರಾಣಿ ಕಮಲಪತಿ - ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ದೌಂಡ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
12940/12939 ಜೈಪುರ - ಪುಣೆ - ಜೈಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಖಡ್ಕಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
12494/12493 ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ - ಮೀರಜ್ - ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ಖಡ್ಕಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ:
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಚಾರಣಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ NTES App ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರೈಲಿನ ನೈಜ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.