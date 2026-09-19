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- India News Live Updates 19th Sep: ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್! ಏರ್ಟೆಲ್, ಜೀಯೋ ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್
India News Live Updates 19th Sep: ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್! ಏರ್ಟೆಲ್, ಜೀಯೋ ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಮೂಡೀಸ್, ಇದೀಗ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ತನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಶೇ.6ರಿಂದ ಶೇ.7ಕ್ಕೇರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬಿಎಎ3 ಸಾವರಿನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೂಡೀಸ್, ದೇಶದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
India News Live Updates 19th Sep; ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್! ಏರ್ಟೆಲ್, ಜೀಯೋ ದುಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬ್ರೇಕ್
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