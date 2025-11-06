LIVE NOW
India Latest News Live: ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಇಲಿಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ನಗರಸಭೆ
ಸಾರಾಂಶ
ಇಂದೋರ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ 75 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಯವರು ಮೂಷಿಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಲಿಗಳು ಕಾಲುದಾರಿಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬಿಲಗಳನ್ನು ತೋಡಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲಿಗಳ ಸಂಹಾರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟವರಿಗೆ, 'ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮ' ಎಂಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ರಿಪೇರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.