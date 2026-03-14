- Home
- Technology
Crude Oil Refining: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ? ಒಂದೇ ತೈಲದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಾವು ಇಂದು ಬಳಸುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಂತಹ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದಲೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತು
ಹೀಗೆ, ಒಂದೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಕೇವಲ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಸಿಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಜೆಟ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಲಾರಿ, ಬಸ್, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಟಾರ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾರ್ನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದವರೆಗೆ
ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ದ್ರವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವಿಯು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ದ್ರವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲಗಳು ದ್ರವವಾಗದೆ ಗೋಪುರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ನಂತರ ಈ ಆವಿಯನ್ನು ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗೋಪುರದ ಕೆಳಭಾಗವು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಧನಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು (boiling point) ಇರುತ್ತದೆ. ಆವಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತೆ, ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾರ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ದ್ರವವಾಗಿ ಗೋಪುರದ ತಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಂಶಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ 'ಅಂಶಬಾಷ್ಪೀಕರಣ' (Fractional Distillation) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರದಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಖಕ್ಕೆ ತೈಲವು ಆವಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವೇ ಆಧಾರ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.