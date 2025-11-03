- Home
- News
- India News
- India Latest News Live: ವಿಮೆ ವಿಳಂಬ ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಎಮ್ಮೆ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ರೈತ
LIVE NOW
India Latest News Live: ವಿಮೆ ವಿಳಂಬ ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಎಮ್ಮೆ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ರೈತ
ಸಾರಾಂಶ
ಪಾಲ್ಘರ್: ಪಶು ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬ ಖಂಡಿಸಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೃತ ಎಮ್ಮೆಯ ಕಳೇಬರ ಇರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಮಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಕ್ಷಾಡ ಗ್ರಾಮದ ನವಸು ದಿಘಾ ಎಂಬ ರೈತ, 2022ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರು. ಸಾಲ ಪಡೆದು 10 ಎಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಹಣವೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಬೆಚ್ಚಿದ ಬ್ಯಾಂಕು, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.