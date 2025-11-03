Indian-Origin School Friends Become Youngest Self-Made Billionaires at 22 22 ವರ್ಷದ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫೂಡಿ, ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ, ತಮ್ಮ 'ಮರ್ಕಾರ್' ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ವ-ನಿರ್ಮಿತ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.3): ಹೊಸ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನ್ನೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಡೋ-ಅಮೇರಿಕನ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸೋದು ಅದೇ. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫೂಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರು 1 ವರ್ಷದ ಅಂತರದಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಫೂಡಿ, ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಮಿಧಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ AI ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮರ್ಕಾರ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ $350 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಇಒ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಫೂಡಿ, ಸಿಟಿಒ ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ವ-ನಿರ್ಮಿತ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
NYSE ಯ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಿಂದ $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆದ ಪಾಲಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಇಒ ಶೇನ್ ಕೊಪ್ಲಾನ್ (27) ಅವರನ್ನು ಫೂಡಿ, ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಮಿಧಾ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಸ್ಕೇಲ್ AI, 28 ರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಂಗ್ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಲೂಸಿ ಗುವೊ ಟೇಲರ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರನ್ನು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಿಳೆಯಾದರು.
ಯಾರಿವರು ಆದರ್ಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಿಧಾ?
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಿರೇಮಠ್, ಮರ್ಕಾರ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರ್ಕರ್ಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನಾನು ಮರ್ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಜೀವನವು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಧಾ ಜಾರ್ಜ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೂಡಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಮರ್ಕರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು. ಮೂವರೂ ಥಿಯೇಲ್ ಫೆಲೋಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಪೀಟರ್ ಥಿಯೇಲ್ ಅವರ $100,000 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.