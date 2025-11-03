Yogi Adityanath Calls Rahul, Akhilesh, Tejashwi 'Three Monkeys of INDIA Alliance ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು 'ಮೂರು ಮಂಗಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.3): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಆರ್ಜೆಡಿಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು "ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂರು ಮಂಗಗಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಭಾಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಯೋಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, "ಮೂರು ಹೊಸ ಮಂಗಗಳು" ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೂರು ಮಂಗಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ INDI ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂರು ಮಂಗಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಮಂಗಗಳು ಪಪ್ಪು, ಎನ್ಡಿಎ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಟಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಕ್ಕು," ಎಂದು ಫೈರ್ಬ್ರಾಂಡ್ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಒಳನುಸುಳುವವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ಇವರು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜನರು" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ನಾವು ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ (ನಾ ಬಾಟೇಂಗೆ, ನಾ ಕಾಟೇಂಗೆ).
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದುರಾಡಳಿತ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಆಗ, ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ 80 ಕೋಟಿ ಜನರು ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದು "ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು "ಸೀತಾಮರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಜಾನಕಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಾಮ ಜಾನಕಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಖಾನಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್-ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು "ಬಳೆಗಳನ್ನು" ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು . ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಾಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳೆಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ಮುಜಫರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಆರ್ಜೆಡಿ "ಬಿಹಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಗುರುತಿನಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. "ರಾಜ್ಯದ ಕಳೆದುಹೋದ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು, ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು "ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ (ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ)" ಜೊತೆಗೆ "ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ವಿರಾಸತ್ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ)"ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. "ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ "ಅವರು ಯೋಗಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು? ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.