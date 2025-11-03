US Firm Tillman Global Eyes $4-$6 Billion (₹52,000 Cr) Investment in Vodafone Idea ಅಮೆರಿಕದ ಟಿಲ್ಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ (ಟಿಜಿಹೆಚ್) ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (ವಿ) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ₹35,000-52,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.3): ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿಲ್ಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ (ಟಿಜಿಹೆಚ್) ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ (ವಿ) ನಲ್ಲಿ $4 ರಿಂದ $6 ಬಿಲಿಯನ್ (₹35,000-52,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಜಿಹೆಚ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಂಡರೆ, TGH ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು UK ಯ ವೊಡಾಫೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 49% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಿರುವ ಟಿಜಿಎಚ್
ಟಿಜಿಹೆಚ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಮನ್ನಾ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
TGH ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಅಹುಜಾ, 2003 ಮತ್ತು 2007 ರ ನಡುವೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನು ನಷ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಟವರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೊಡಾಫೋನ್-ಐಡಿಯಾ
2024-25ರಲ್ಲಿ ವಿಐ ₹24,000 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ₹84,000 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು (ಎಜಿಆರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶುಲ್ಕಗಳು) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಪರಿಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಜಿಆರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ₹9,000 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಕಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದರೆ, TGH ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ನಿರ್ಗಮನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.