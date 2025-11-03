ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 586 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಕೇರಳ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 238 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ-ಆನ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ (88) ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ತತ್ತರಿಸಿತು.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಪಡೆದ ಕೇರಳ, ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳಪುರಂನ ಕೆಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 586 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಕೇರಳ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 238 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಪಡೆದ ಕೇರಳ, ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಎರಡು ರನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ವಾಚ್ಮನ್ ಎಂ.ಡಿ. ನಿಧೀಶ್ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 338 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕೇರಳ ಮೂರನೇ ದಿನದಾಟವನ್ನು 21/3 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ (4), ನಿಧೀಶ್ ಎಂ.ಡಿ (0) ಮತ್ತು ವೈಶಾಖ್ ಚಂದ್ರನ್ (0) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಚಂದ್ರನ್ (11) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಕೇರಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರು. 28/4ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ (31) ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ (88) ಜೋಡಿ 86 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ
ನಂತರ ಬಂದ ಅಹ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಅಪರಾಜಿತ್ 68 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದರೆ 88 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಪರಾಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಪರಾಜಿತ್ ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ನಂತರ ಅಹ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (6) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಶಾನ್ ರೋಜರ್ (29) ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಆಪಲ್ ಟಾಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ವಿದ್ವತ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಖ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಂದೇ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು, ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಕೇರಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.