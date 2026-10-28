08:11 AM (IST) Oct 28

India Latest News Live 28 October 2026 ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕಡ್ಡಾಯ - ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ?

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 1000 ರೂ. ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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07:41 AM (IST) Oct 28

India Latest News Live 28 October 2026 ಬಂಡೀಪುರ ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ - ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ, ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆ

ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

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07:26 AM (IST) Oct 28

India Latest News Live 28 October 2026 ಅಬುಧಾಬಿ ಲಾಟ್ರಿ - 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಉಡುಪಿಯ ಅರುಣ್‌, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಷರೀಫ್‌!

ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಷರೀಫ್ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ₹49 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
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06:10 AM (IST) Oct 28

India Latest News Live 28 October 2026 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ - ಹೌತಿಗೆ ಸೌದಿಯಿಂದ ಬಿಗ್ ಆಫರ್‌

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆರವಿನ ಬದಲು, ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೌತಿಗಳಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
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05:57 AM (IST) Oct 28

India Latest News Live 28 October 2026 ಆಂಧ್ರ ಕರಾವಳಿಗಿಂದು ಅರ್ನಬ್‌ ದಾಳಿ; 1.37 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ, 50 ರೈಲು ಸಂಚಾರ ರದ್ದು

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ 'ಅರ್ನಬ್‌' ಚಂಡಮಾರುತ ಆಂಧ್ರದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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