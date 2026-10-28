ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಜೈಪುರದ ನಿಗೂಢ ಅರಮನೆ, ‘ಜಲ್ ಮಹಲ್’ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅದ್ಭುತ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಜಲ್ ಮಹಲ್ ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅರಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಐದು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿರುವುದು ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಲಮಹಲ್
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಮಹಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅರಮನೆಯು ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ದೇಶ- ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಜಲ್ ಮಹಲ್’ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಅರಮನೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀರಿನ ನಡುವೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸವಾಯಿ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಜಲ್ ಮಹಲ್ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಮೇರ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಎರಡನೇ ಸವಾಯಿ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆಯು ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಐದು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಅರಮನೆ
ಕೆಂಪು ಮರಳುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಜಲ್ ಮಹಲ್ ಐದು ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ. ರಾಜಪೂತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆ ಕಾಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯ
ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸರೋವರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರೋವರವು ವಿವಿಧ ಜಲಚರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಕೇತ
ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಅರಮನೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸರೋವರದ ದಡದಿಂದಲೇ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಜಲ್ ಮಹಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ಅರಮನೆಯು ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ