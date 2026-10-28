ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದಾಗ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಭಾವುಕ ಘಟನೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ತಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಶಿಖರ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ‘ದೇವರ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದಾಗ ನನಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿಖರ್!
2018ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಶಿಖರ್ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾನ್ವಿ, ಶಿಖರ್ ಆಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಿಳಿದಿತ್ತಂತೆ. ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾನ್ವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಭಾವುಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶಿಖರ್ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಜಾನ್ವಿ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಜಾನ್ವಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಶಿಖರ್ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಶಿಖರ್ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲದ ವಿಚಾರವೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನದ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು
2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಎದುರಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದವರ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾನ್ವಿ, ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.