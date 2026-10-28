ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ 'ದಿ ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ನೇತಾಜಿ' ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಸುಪರ್ಣೋ ಸತ್ಪತಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 'ಫೌಜಿ' ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೇತಾಜಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಯ ಆಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.
'ಫೌಜಿ' ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
'ಫೌಜಿ' ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರವು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 47ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 'ಫೈಲ್ ನಂ. 25' (File No. 25) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಟೀಸರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1942ರ ಬರ್ಲಿನ್ನ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 1942ರ ಮೇ 29ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ನಡುವಿನ ನೈಜ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಜರ್ಮನಿಯ ನೆರವು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಗೂಢಚಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಎನಿಗ್ಮಾ' ಸಂಕೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆ ಗೂಢಚಾರನ ಹೆಸರೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಜನ್ಮನಾಮ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆತನನ್ನು 'ಫೌಜಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೇತಾಜಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇತಾಜಿ ಹೇಳುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಇದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ನೆರವು ದೊರೆತರೂ, ದೊರೆಯದಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಬಂಡಾಯ ಸೈನಿಕ 'ಫೌಜಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾದದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಡಗಿದೆ. ನೈಜ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನೇತಾಜಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್ ಭೇಟಿ: ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದೇನು?
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹಿಟ್ಲರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ 'ಫೌಜಿ' ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ. 1941ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ನೇತಾಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಅದೇ ವರ್ಷದ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ತಲುಪಿದರು.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು 'ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 'ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ರೇಡಿಯೊ' ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಜರ್ಮನಿಯ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಜನ್' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಡೆಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು. 1942ರ ಮೇ 29ರಂದು ನೇತಾಜಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರದ ಮಾತುಕತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಲರ್ ತನ್ನ 'ಮೈನ್ ಕಾಂಫ್' (Mein Kampf) ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೇತಾಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1943ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಜಪಾನ್ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 1943ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 'ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್' ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ (ಐಎನ್ಎ) ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇತಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಅವಿಭಜಿತ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಗಡಿಪಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಜೊತೆ ನೇತಾಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್?
ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯನ ಮೊಮ್ಮಗ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನ ರೆಂಕೋಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವೊಂದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ಗೂ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನೇತಾಜಿ ಅವರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮತ್ತು ದೇಶಬಂಧು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೇತಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಫೌಜಿ' ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.