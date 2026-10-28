ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು: ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!
ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕಥೆಗಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರು ಖಂಡಿತ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.
OTT - ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಂಥದ್ದೇ ಕೆಲವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
1. ಗಾನ್ ಗರ್ಲ್ (Gone Girl)
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಐಎಮ್ಡಿಬಿ (IMDb) ಯಲ್ಲಿ 8.1 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಐದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನವೇ ಹೆಂಡತಿ ದಿಢೀರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲಿಯನ್ ಫ್ಲಿನ್ ಬರೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಮಿಸ್ಟರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
2. ದ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಐ (The Pale Blue Eye)
ಲೂಯಿಸ್ ಬಾಯರ್ಡ್ ಬರೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿಸ್ಟರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 1830ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಯ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ ಭೇದಿಸಲು ಆತ ಅದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯುವ ಕೆಡೆಟ್ನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಯುವ ಕೆಡೆಟ್ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಿಸ್ಟರಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
3. ಲೀವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ (Leave the World Behind)
ರುಮಾನ್ ಆಲಂ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಎಮ್ಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 6.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರದ ಸುಂದರವಾದ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಮ್ ಒಂದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಭಯ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
4. ಮೋನಿಕಾ, ಓ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ (Monica, O My Darling)
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ, ಸಿಕಂದರ್ ಖೇರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಬರಹಗಾರ ಕೀಗೊ ಹಿಗಾಶಿನೊ ಬರೆದ 'ಬುರುಟಾಸು ನೋ ಶಿಂಜೊ' ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾನೆ. ಕಾಮಿಡಿ, ಕ್ರೈಮ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಐಎಮ್ಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ 7.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
5. ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ರೂಕೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ (God's Crooked Lines)
ಟೊರ್ಕ್ಯುಟೊ ಲುಕಾ ಡಿ ಟೆನಾ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮೈಂಡ್-ಗೇಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಖಾಸಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಆಕೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು, ಆಲಿಸ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನಗಳು.. ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಭ್ರಮೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು ನಿಜ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ಟರಿ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಈ ಮೂವಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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