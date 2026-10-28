‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ, ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
Ramayana movie to release in 50,000 screens in more than 100 countries-100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಚಿತ್ರತಂಡ!
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಜನರ ಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ರಾಮನ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ತ್ಯಾಗ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾರಾಗಣದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 50,000 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, IMAX ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಎಂಟು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ DNEG ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ, ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.