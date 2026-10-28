ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇವರ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಇಒ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್-ಕಾವ್ಯಾ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದಲೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಪೋಷಕರು
ಈ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಕಾವ್ಯಾ ಪೋಷಕರಾದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಮಾರನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿ (CMO) ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿವಿ (KPTV)ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನಟ ವೈ. ಜಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಈ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ಗೆ ಅವರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಯಾರಿದು ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್?
ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯೇ ಈ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್. ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಇವರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಸ್ಎ20 (SA20) ಟೂರ್ನಿಯ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಟೂರ್ನಿಯ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾವ್ಯಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಧನುಷ್ ಅವರ '3' ಸಿನಿಮಾದ 'ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಇವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್', ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್', 'ಕೆಹೆಚ್ x ಆರ್ಕೆ' (KH x RK), 'ಧರ್ಮನ್' ಹಾಗೂ 'ಇಂಡಿಯನ್ 3' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸೋದರತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಜನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ನಂಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.