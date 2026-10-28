ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.28) ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಡಿಎ (ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಡಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 63ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 1, 2026ರ ವೇತನದಿಂದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇತನ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಘೋಷಣೆ
ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಡಿಎ, ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10,016 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 48 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ
ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ವೇತನಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೌಕರನ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 540 ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಇದೀಗ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.