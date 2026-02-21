07:37 AM (IST) Feb 21

India Latest News Live 21 February 2026Trade Deal - ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆತುರ, ಇದು 'ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ' ಡೀಲ್ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಆತುರದಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. 

07:08 AM (IST) Feb 21

India Latest News Live 21 February 2026ತನ್ನದೇ ಸೈನಿಕರ ನಡುನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ದ್ರೋಹಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ನಾನು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮತ್ಯಾರು?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 8 ಯೋಧರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅವಮಾನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಲೂಚಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

