ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಆತುರದಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಫರೀದಾಬಾದ್: ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 15 ಲಕ್ಷ ರು.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 2025ರ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳರ ಭಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಾದ 2 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಗಿ, ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಅಖ್ತರ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹುಡುಕಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಖ್ತರ್ ಖಾನ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ 15 ಲಕ್ಷ ರು.ಮೌಲ್ಯದ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಮೂಲಕ ಶರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Trade Deal - ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆತುರ, ಇದು 'ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ' ಡೀಲ್ ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ತನ್ನದೇ ಸೈನಿಕರ ನಡುನೀರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ದ್ರೋಹಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ನಾನು ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮತ್ಯಾರು?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 8 ಯೋಧರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅವಮಾನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಲೂಚಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.