ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ
ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ, ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಜೋಡಿಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಟ್ನೆಸ್, ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಹಾರ ಬದರಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ತರಲಾಗಿದೆ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಆದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಸದ್ಯ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷ ಸಾಂಗ್ವಿ ಗುಜರಾತ್ ಮದುವೆ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಜೋಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ವಿಳಾಸ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜೋಡಿಗಳ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪೋಷರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮದುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಸಲೀಮ್ ದಿಢೀರ್ ಸುರೇಶ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ
ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಾಟಕವಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ, ಮಗು ಕೈಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಲೀಮ್, ಸುರೇಶ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಯಮ
ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಡಿಗಳ ಮದುವೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪರೀಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಅಪಹಕರಣ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ.
