ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 'ಟ್ಯಾಪ್' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಶರಣಾಗತಿ'ಯೇ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಖರ್ಗೆ ಈ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 'ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯೇ' ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 'X' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಗೆ, 'ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 'ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಡೀಲ್' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುವುದು, 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಒತ್ತಡವೇ? ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಲದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 6-3 ಬಹುಮತದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 1977ರ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ' (IEEPA) ಬಳಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ (ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು) ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ಸುಂಕ ಹೇರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು 'ಭಯಾನಕ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, 1974ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 122ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಪಾವತಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ (ಶೇ. 15ರವರೆಗೆ) ಆಮದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 'ಸೆಕ್ಷನ್ 232 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀಲ್ ಗೋರ್ಸಚ್, ಆಮಿ ಕೋನಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಲಿಬರಲ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಪರವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ, IEEPA ಕಾಯ್ದೆಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಅಲಿಟೊ, ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಟ್ ಕವನಾಘ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಭಿನ್ನಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು $130 ರಿಂದ $175 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)