ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ… ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಈಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ… ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ದೆವ್ವ’ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ
ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂರದ ಆದಿವಾಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡೋಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೆವ್ವದ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ಶಬ್ದ, ನಗು, ಅಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 850 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಭಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 610 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟರು
ವದಂತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 610 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳೂ ಹರಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ದೆವ್ವ’ದ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒತ್ತಡ, ಭಯ ಮತ್ತು dissociative/conversion episodesಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ‘ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ವದಂತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಶಿಶ್ ಯೆರೆಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯಂ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ನಿಕೇತನ್ ಕದಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
‘ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ‘ದೆವ್ವ ಇದೆ’ ಎಂಬ ವದಂತಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳತೊಡಗಿತು.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ
ವದಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಸುಮಾರು 350 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ರಜೆಗಳೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ದೆವ್ವ’ದ ಕಥೆಗಿಂತ ಭಯವೇ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತೇ?
ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವದಂತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಮರಾವತಿಯ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ‘ದೆವ್ವ’ ಇದೆ ಎಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರು… ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ