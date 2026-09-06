ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಜನಾರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ‘ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ’, ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಜನಾರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ‘ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ’, ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಜನಾರ್ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬಿಟ್ಟು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಿಯೋರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಜನಾರ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕೈಯಿಂದಲೇ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೇ ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಠಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಲವರು ರಾಠಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
‘ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದ ಬಿಟ್ಟು
ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ, ‘ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದಲ್ಲ; ಜನರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ತಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇದು ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ವಿಚಾರ’
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಸಂಘಟನೆ The Ocean Cleanupನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬೊಯಾನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ-ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ವಿಚಾರ
ಒಂದೆಡೆ ಅಜನಾರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಭೇಟಿಯ ಕುರಿತು ಧ್ರುವ ರಾಠಿ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
‘ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ?’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ‘ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.