ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.4.8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂಬರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (IIP) ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವಲಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.4.8ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.6.2ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.5ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಆಗಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.4.3ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ 2.4ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಹಿನ್ನೆಡೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ವಿವರ:
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (ಆಗಸ್ಟ್) ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೇ. 6.2 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.0 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 4.8 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಚಾಲ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗಿನ (ಮೊದಲ 5 ತಿಂಗಳು) ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಚಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ದರವು ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದರವು ಕೇವಲ ಶೇ. 2.4 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವಲಯವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ:
ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಶೇ. -4.9), ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (ಶೇ. -3.8) ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ (ಶೇ. -3.6) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಅನುಕ್ರಮ ಕುಸಿತವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ (Fertilizers): ಶೇ. -12.4 (ಸತತ 6 ನೇ ತಿಂಗಳು ಇಳಿದಿದೆ)
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (Natural Gas): ಶೇ. -4.9
- ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು (Coal): ಶೇ. -3.8
- ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ (Crude Oil): ಶೇ. -3.6
- ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:
- ಸಿಮೆಂಟ್ (Cement): ಶೇ. 12.5 (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ)
- ವಿದ್ಯುತ್ (Electricity): ಶೇ. 11.6
- ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು (Iron Ore): ಶೇ. 5.5
- ಉಕ್ಕು (Steel): ಶೇ. 3.4
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (Refined Products): ಶೇ. 2.6
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮಂದಗತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮದನ್ ಸಬ್ನವಿಸ್, "ದೇಶೀಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಋತು ನಿಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.6 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (IIP) ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ 'ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ'ದಲ್ಲಿ (IIP) ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯಗಳ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 40.3 (40.3%) ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ IIP ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರದ ಮೇಲೆಯೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.