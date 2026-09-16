80s AI ಫೋಟೋ ಟ್ರೆಂಡ್ನಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 80ರ ದಶಕದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
45 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ AI ಫೋಟೋದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹಳೆಯ ಕಳ್ಳತನದ ರಹಸ್ಯ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ AI ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 1980ರ ದಶಕದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ‘80s AI Photo Trend’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ AI ಫೋಟೋ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬದಲಿಸಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ!
2026ರಲ್ಲಿ 80s AI ಫೋಟೋ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು 1980ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಆ ಫೋಟೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಳ್ಳತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. AI ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗಿದ್ದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಮುಖ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ
ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಡೆದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಒಂದು AI ಫೋಟೋದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
AI ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 80s AI ಟ್ರೆಂಡ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಳ್ಳತನದ ಸುಳಿವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು
ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ AI ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗುರುತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.