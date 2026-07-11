Actor Suriya son name: ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ದೇವ್ ಸೂರ್ಯ, ಇದೀಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ Young Innovator ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
Actor Suriya Son Name Dev: ನಟ ಸೂರ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಮಗ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ಸದಾ ದೂರವಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಜಾರಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವ್, ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೂರ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವ್. ನಾನು ಮುಂಬೈನ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿ, 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನನಗೆ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕೇವಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿಳಿಯಿತು.
ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ಸಂಡೇ ಎಐ ಕ್ಲಬ್' (Sunday AI Club). ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಕ್ಷರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು (errors) ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು! ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಮೆಂಟರ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು) ಆರಂಭದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು (debugging) ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನೆರವಾದರು.
ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು 'ಶೀಲಾ' (Sheila). ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (ಸಹಾಯಕಿ) ಆಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಇತರ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತರಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಲು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವು ಸಬ್-ಜಾನರ್ಗಳಿವೆ.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಎಐ ಮತ್ತು ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಲವು ಮೂಡಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಪೈಥಾನ್ (Python) ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ "ಕೇವಲ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಿಯಾ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು, ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ-ಜ್ಯೋತಿಕಾ ದಂಪತಿಯ ಪೋಷಣಾ ಶೈಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.