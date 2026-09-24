ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ 22 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷದ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಔಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಟೆಕ್ಕಿ!
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ 22 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷದ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ!
ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಮುಂಬೈ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ತಂಡದ ಔಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಪದೇಪದೇ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಟೆಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ!
ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕಾಲರ್ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಯುವಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗವೇ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಯುವಕನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯುವಕನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನ ಇತರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಯಾರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವಕನನ್ನು ಕಾಡಿದೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿರಿ’ ಎಂಬ ಸಲಹೆ
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಲವು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಿಂತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ವರ್ತನೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.