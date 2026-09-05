ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನೀರನ್ನು ನಿಂತು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತು ನೀರು ಕಿಡಿಯಬಾರದಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವವರೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಕುಳಿತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಲದ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸುವ ದ್ರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅದನ್ನು 'ಜೀವದಾಯಕ' ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ತತ್ವವೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ತೀರ್ಥವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಶಯ.
ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ..ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ ತರಾತುರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಜಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಅನಾದರ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತು, ಶಾಂತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಜಲ ತತ್ವದ ಸಮತೋಲನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲ ತತ್ವವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕುಳಿತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಜಲ ತತ್ವದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ
ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಸಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು?
- ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ
- ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
- ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಈ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.