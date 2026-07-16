- Home
- Life
- Relationship
- AI Girlfriend Trend: ಎಐ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸ! ಪಾಲಕರೇ ಎಚ್ಚರ
AI Girlfriend Trend: ಎಐ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸ! ಪಾಲಕರೇ ಎಚ್ಚರ
AI girlfriend : ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಎಐ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಓದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಐ ಆಪ್ತವಾಗ್ತಿದೆ.
AI ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗ್ತಿದೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI) ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದು, ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ AI ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಲವರು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ AI ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
AI ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕನೆಕ್ಷನ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ AI ಆಪ್ತವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಎಐ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು AI ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಿಂತ AIಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 12 ರಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ AI ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 36ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು AI ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
AI ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಕೆಲವು AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ "AI ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್" ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಅದರ ವಯಸ್ಸು, ಧ್ವನಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತಹ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾದರೆ, ನೈಜ ಜೀವನದ ಸ್ನೇಹ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AIಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಅದು ನೈಜ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು.
ಪಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಕ್ಕಳು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.AI ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ನೈಜ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನೈಜ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.