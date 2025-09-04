Weight Loss Golden Tips: ಡಾ. ಶಿಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ೩೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ೧೦ ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Weight Loss Golden Tips: ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಜನರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. 110 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಡಾ. ಶಿಖಾ ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
- ಡಾ. ಶಿಖಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸುವರ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ೭ ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಎದ್ದೇಳಿ. ಈ ನಿಯಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆತರೆ ಅಲಾರಂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ೧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ. 7 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹಸಿವಾದರೆ, ನೀರು ಕುಡಿದು ಸರಿದೂಗಿಸಿ.
- ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒತ್ತಡ ಅನಿಸಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ತೂಕವನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 100 ರಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಮನೆಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.