ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ತಪ್ಪದೇ ತಿನ್ನಿ ಈ 7 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ!
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಏಳು ಆಹಾರಗಳು.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
17
Image Credit : Getty
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಏಳು ಆಹಾರಗಳು
27
Image Credit : our own
ಸೋಯಾ
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸೋಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.
37
Image Credit : Social media
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17-18 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
47
Image Credit : social media
ಕಡಲೆ
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಕಡಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 100 ಗ್ರಾಂ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ.
57
Image Credit : Getty
ಓಟ್ಸ್
ಓಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಮೂಥಿ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
67
Image Credit : social media
ಬೀಜಗಳು
ದಿನಾ ಒಂದು ಹಿಡಿ ನೆನೆಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
77
Image Credit : Getty
ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಚಿಕನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ. 100 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ.
Related Stories