ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಸೋಡಾಗಳಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಸೇಜ್, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಡ್, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಉತ್ತಮ ತಿಂಡಿಗಳು
ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ದಿನಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಿಂತೀರಿ!
ಎಚ್ಚರ.. ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುತ್ತೆ!