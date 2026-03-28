Saba Azad Health Update: ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ದಿಢೀರ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 'ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಾ' ಸೋಂಕು ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಾ' (Cyclospora Infection) ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತೂಕ ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಾ ಕ್ಯಾಟೆನೆನ್ಸಿಸ್?
ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಾ ಕ್ಯಾಟೆನೆನ್ಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ (Parasite). ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕರುಳಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿಯಾಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಇದು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಸೋಂಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಹ ಸೇರುತ್ತದೆ:
ಕಲುಷಿತ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ.
ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯದ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ.
ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ.
ಸೋಂಕಿತ ಮಲದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ
ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿನಂತಹ ಭೇದಿ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು).
ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ.
ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು?
ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು
ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಲಾಡ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶುದ್ಧ ನೀರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ
ಕೈಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವಿರಲಿ.
ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಗಮನಿಸಿ..
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ತೊಳೆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.