ಪ್ರಕೃತಿಯ 'ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು' ದಾಳಿಂಬೆ: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬೌಲ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ!
"ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಹಣ್ಣೆಂದರೆ ಅದು 'ದಾಳಿಂಬೆ'. ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಮುತ್ತಿನಂತಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರತಿ ಹರಳಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ (Pomegranate) ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್'.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕವಚ:
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನವೂ ಒಂದು ಬೌಲ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕವಚ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ:
ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಗುಣಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀವೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ 'ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್' ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಏರಿಕೆ:
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸೋಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ:
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ವರದಾನ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Instant Energy) ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ:
ದಾಳಿಂಬೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರು ಅಥವಾ ಲೋ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 'ಕೆಂಪು ಮುತ್ತು'ಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಿ!