ನಿಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು!

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ. ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ಪೇಸ್ಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಆ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ!

ಪಬ್‌ಮೆಡ್ (PubMed) ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯಾದ ‘ಪಬ್‌ಮೆಡ್’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಳಸುವ ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕು ತರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹಲ್ಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣವೇ ನಮಗೆ ರೋಗ ತರುವ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ!

ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಮೇಲ್ಪದರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾತ್ರ: ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ದಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಷ್‌ನ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳ (Bristles) ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಲಾಲಾರಸ, ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು: ನಾವು ಕೇವಲ ಬ್ರಷ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ನೊರೆ ಬ್ರಷ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ: ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸಿಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ಉಗುಳಿದಾಗ ಸಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು:

ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ, ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರಷ್‌ನ ಬಿರುಗೂದಲುಗಳನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್‌ನ ಅಂಶ ಹೋಗುವಂತೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಲಂಬವಾಗಿ (Vertical) ಇಡಿ: ಬ್ರಷ್ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡವಿ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಡಿ. ಬ್ರಷ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಒಣಗಿರಬೇಕು.

ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೌತ್‌ವಾಶ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

