ಹಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಹೋದ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ವಿಷಕಾರಿಯೇ.. ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ?, ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
Lizard touched food safety: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಹಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಆಹಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಷವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕಿದರೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಗೆಯೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕಿದರೆ.. ಆ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸದೆ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಎನ್ಟಿ (ENT) ತಜ್ಞ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕು
ಡಾ. ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಹಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಲ್ಲಿಯಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳ (Reptiles) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ (Salmonella) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಗುರುತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್ (Food Poisoning) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ (ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ) ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅತಿಸಾರ (ಡಯೇರಿಯಾ), ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು..
*ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳವಿರಲಿ.
*ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಸೇಬಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು.
*ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು ಎಸೆಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
*ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ನೇರವಾಗಿ ವಿಷವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ...
ಹಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಆಹಾರವು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೆ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
