Plastic-eating weight loss: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವ ಚೀನಾದ ಕೆಲವರು ಈಗ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಯಟ್'ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಹತ್ತಾರು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವುದು ಲೋಕರೂಢಿ. ಆದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಜನರು ಸಣ್ಣಗಾಗುವ ಭರದಲ್ಲಿ "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್" ಅನ್ನು ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದು ಕೇಳಲು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಂದು ಯುವಜನತೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತಿವೆ.
ಏನಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಯಟ್?
ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗುವ ಬದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮೇತ ಹೊರಗೆ ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ (Satiety), ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರ ತರ್ಕ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್-ಈಟಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್" ಅಥವಾ "ಚೂಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವ ಬದಲು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಗಿಯುವಾಗ ಲಾಲಾರಸದ ಬಿಸಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್ ಎ (BPA) ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕರಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ರಕ್ತ ಸೇರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಿಗದೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ, ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಸೋಂಕುಗಳೂ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು.
ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಇಂತಹ ತೀವ್ರಗತಿಯ ಡಯಟ್ ವಿಧಾನಗಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿ, ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗಿನ ಆಟವಾಗಬಾರದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಸಣ್ಣಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮೆದುಳನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಂದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಇಂತಹ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೇ ಹೊರತು ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ.